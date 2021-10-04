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Возможность поставки параллельным импортом через страны ближнего зарубежья! В связи с волатильным изменением стоимости на доставку и продукцию, уточняйте актуальные цены в отделе продаж.
С доставкой по России, СНГ и зарубежью
Металлопрокат оптом
Доставим готовую партию до вашего склада
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Каталог продукции

Вся продукция изготавливается на современном оборудовании квалифицированными специалистами – в строгом соответствии с ГОСТ
Сортовой прокат
Листовой прокат
Нержавеющая сталь
Трубы
Метизы
Цветные металлы
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Наши преимущества

Мы делаем все возможное для того, чтобы сотрудничество с Нами было максимально надежным и комфортным для наших клиентов.

Грамотная логистика

Оперативная доставка заказа. Доставка и погрузка в любое время суток.

Профессиональный сервис

Квалифицированные специалисты с опытом в металлопрокате. Экономим ваше время.

Более 3000 позиций на складе

У нас вы приобретаете металл в нужном количестве по всей требуемой номенклатуре

Удобство платежей. Рассрочка

Без переплат при покупке с отсрочкой платежа. Оплата на расчетный счет, по факту доставки металла на объект.

Гарантия по госту на весь ассортимент
Идеальные условия для юридических лиц. Отгрузка материалов в день заказа. Порядок в документации.

Клиенты и партнеры

Наша компания очень уважительно относится ко всем категориям клиентов и партнеров, а потому Вам однозначно будет комфортно и легко сотрудничать с нами!

Новости рынка

Свежие новости металлургической промышленности, рынка металлов актуальная информация по международным выставкам и конференциям.
04.10.2021
Девятнадцатый конгресс Российского союза производителей металла
04.10.2021
Пестрое лето. Российский и мировой рынок стали: 18-25 июля 2021 г.
04.10.2021
Приближение новых реальностей. Российский и мировой рынок стали: 5-12 сентября 2021 г.
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«ГК Феркауф» - металлопрокат оптом

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