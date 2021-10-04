Каталог продукции

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Возможность поставки параллельным импортом через страны ближнего зарубежья! В связи с волатильным изменением стоимости на доставку и продукцию, уточняйте актуальные цены в отделе продаж.

С доставкой по России, СНГ и зарубежью Металлопрокат оптом Доставим готовую партию до вашего склада Узнать подробнее

Наши преимущества Мы делаем все возможное для того, чтобы сотрудничество с Нами было максимально надежным и комфортным для наших клиентов. Грамотная логистика Оперативная доставка заказа. Доставка и погрузка в любое время суток. Профессиональный сервис Квалифицированные специалисты с опытом в металлопрокате. Экономим ваше время. Более 3000 позиций на складе У нас вы приобретаете металл в нужном количестве по всей требуемой номенклатуре Удобство платежей. Рассрочка Без переплат при покупке с отсрочкой платежа. Оплата на расчетный счет, по факту доставки металла на объект.

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