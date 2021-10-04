141401, Химки, Московская обл., ул. Репина, 6б оф. 203-207
Пн-Пт с 8:30 до 18:30
Возможность поставки параллельным импортом через страны ближнего зарубежья! В связи с волатильным изменением стоимости на доставку и продукцию, уточняйте актуальные цены в отделе продаж.
С доставкой по России, СНГ и зарубежью
Металлопрокат оптом
Доставим готовую партию до вашего склада
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Каталог продукции
Вся продукция изготавливается на современном оборудовании квалифицированными специалистами – в строгом соответствии с ГОСТ
Наши преимущества
Мы делаем все возможное для того, чтобы сотрудничество с Нами было максимально надежным и комфортным для наших клиентов.
Грамотная логистика
Оперативная доставка заказа. Доставка и погрузка в любое время суток.
Профессиональный сервис
Квалифицированные специалисты с опытом в металлопрокате. Экономим ваше время.
Более 3000 позиций на складе
У нас вы приобретаете металл в нужном количестве по всей требуемой номенклатуре
Удобство платежей. Рассрочка
Без переплат при покупке с отсрочкой платежа. Оплата на расчетный счет, по факту доставки металла на объект.
Клиенты и партнеры
Наша компания очень уважительно относится ко всем категориям клиентов и партнеров, а потому Вам однозначно будет комфортно и легко сотрудничать с нами!
Новости рынка
Свежие новости металлургической промышленности, рынка металлов актуальная информация по международным выставкам и конференциям.